СМИ: На патриарха Кирилла подали в суд за незаконное обогащение

По информации портала «Фонтанка.ру», истцом выступил бывший министр здравоохранения, а ныне священник Юрий Шевченко. Ответчиками заявлены патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) и Лидия Леонова, которую предстоятель назвал своей троюродной сестрой.

Как сообщил сын экс-министра Юрий Шевченко, действующий в интересах семьи, цель поданного иска - увидеть мебель из квартиры патриарха в жилом комплексе «Дом на набережной», которая пострадала от строительной пыли в результате ремонта, затеянного дочерью истца: «Иск заявлен к собственнику квартиры Владимиру Гундяеву и женщине, которую я лично не знаю и которая подавала иск о возмещении ущерба».

По словам Шевченко-младшего, так как они выплатили по результатам прошлой судебной тяжбы почти 20 миллионов рублей, то, значит, имеют полное право распоряжаться мебелью из квартиры патриарха, которую якобы пришлось выбросить и заменить на новую. Это, согласно документам, представленным в суде, обошлось Л.Леоновой в 2 миллиона рублей. «Пусть отдадут нам эти стулья. Может, я их на аукционе продать смогу» - сказал Ю.Шевченко.

Отмечается, что иск о незаконном обогащении был подан в суд 5 апреля, однако тогда он был отклонен в связи с тем, что семья Шевченко не выплатила 20 млн руб. семье патриарха. 16 апреля, после выплаты долга, исковое заявление было подано вновь, однако решение о возможности его рассмотрения будет принято в течение ближайших дней. Также на этой неделе должен решиться вопрос о рассмотрении жалобы на первое судебное решение Верховным судом.

Как сообщалось ранее, с иском о возмещении материального ущерба в Замоскворецкий районный суд в июне 2011 года обратилась Л.Леонова. Ссылаясь на то, что она зарегистрирована и проживает в квартире дома 2 на улице Серафимовича, потребовала со своего соседа снизу - Ю.Шевченко – 26 млн. 95 тысяч рублей материального и 50 тыс. рублей морального вреда. Такая сумма, по мнению Л.Леоновой, должна была компенсировать последствия несанкционированной перепланировки и переоборудования инженерных сетей.

Чуть позже она снизила требования. В итоге получилось чуть меньше 19 миллионов. Согласно материалам дела, на время ремонта из квартиры патриарха вывезли всю мебель, картины, сняли шторы. Основная статья расходов - книги, 1388 штук. 1 ноября 2011 года суд удовлетворил исковые требования и обязал Ю.Шевченко выплатить 19 млн. 707 тыс. рублей, включая судебные издержки.

Для принуждения Ю.Шевченко выплатить долг были арестованы его счета и квартира в доме на Серафимовича, а также был запрещен выезд на границу. Л.Леонова также в рамках обеспечения первого иска подала второй - о признании незаконной сделки дарения квартиры в «Доме на набережной» дочери Шевченко Ксении. Несмотря на то, что все 20 миллионов Шевченко перечислили на счет приставов 5 апреля, Л.Леонова отказалась от исковых требований только 13 апреля.

Как рассказал Шевченко-младший, для того, чтобы расплатиться с патриархом, пришлось продать квартиру в Петербурге, 4 миллиона взять в долг и добавить еще 3 миллиона рублей, отложенные на ремонт квартиры в «Доме на набережной».