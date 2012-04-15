Талибы подняли восстание в Афганистане

Как передает Радио «Свобода», по последним сообщениям, в Кабуле несколько депутатов присоединились к силам безопасности, защищающим здание парламента, которое пытаются захватить талибы.

Американские дипломаты в Кабуле сообщают, что бои идут практически около здания посольства. В районе взрывов недалеко от германского посольства появилась американская военная автоколонна, которую сопровождают афганские полицейские в бронежилетах.

Ранее были обстреляны британское и российское посольства.

По данным командования сил НАТО в Афганистане, нападения совершены по меньшей мере в семи районах города.

Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет.

На востоке страны, в городе Гардез, боевики напали на квартал, где живет начальник полиции провинции Пактия. Идут бои в Гардезе (Пактия), в Джелалабаде (провинция Нангархар) и городе Пул-э-Алам (столица провинции Логар).