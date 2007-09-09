Белые медведи погибнут даже быстрее, чем им посчитал компьютер

Популяция белых медведей может сократиться в три раза к середине столетия, если оправдаются современные прогнозы таяния льда в арктических районах, сообщает Reuters со ссылкой на данные изложенные в докладе Геологической службы США (U.S. Geological Survey). Судьба полярных медведей может быть еще более печальной, если арктические льды будут таять быстрее, чем прогнозируют компьютерные модели.

"Ожидаемые изменения в ледовых условиях приведут к потере примерно двух третей современной популяции полярных медведей к середине XXI века", - говорится в докладе. При этом американские специалисты полагают, что данная оценка может быть консервативной.

В январе 2007 г. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (U.S. Fish and Wildlife Service) предложила занести полярного медведя в список видов, которым угрожает исчезновение.

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