Германия возмущена решением швейцарского суда

Швейцария выдала ордер на арест трех немецких чиновников, которые в 2010 году купили диск с данными о налогонеплательщиках из Германии.

Как передает Deutsche Welle, немецкие власти возмущены таким решением.

Речь идет об аресте трех чиновников налогового ведомства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. В 2010 году налоговики от имени земельных властей купили за 2,5 миллиона евро у швейцарского информатора диск с данными о немецких налогонеплательщиках, которые хранили свои деньги в швейцарском банке Credit Suisse. Швейцарские власти обвиняют чиновников в экономическом шпионаже и нарушении банковской тайны.

Глава правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ганнелоре Крафт назвала решение швейцарцев «неслыханным». По ее словам, представители налоговых ведомств «лишь исполняли свои обязанности по выявлению налогонеплательщиков, которые хранили свои деньги на швейцарских банковских счетах».

В земельном министерстве финансов называют инцидент «полной бессмыслицей». Здесь указывают, что преступники не те, кто выслеживает налоговых преступников, а те, кто скрывает от налогообложения миллиардные суммы, а также сами швейцарские банки, которые этому потакают.

Напомним, в сентябре 2011 года швейцарский банк Credit Suisse выразил готовность заплатить немецким властям 150 миллионов евро и тем самым положить конец судебным процессам об уклонении от уплаты налогов. По мнению немецких властей, сотрудники банка помогали немецким неплательщикам переводить свои капиталы в Швейцарию.

В августе 2011 года после длительных переговоров и сильного давления со стороны Германии Швейцария подписала соглашение о налогообложении банковских вкладов. Согласно документа, швейцарские банки с января 2013 года будут сами собирать налоги со своих немецких клиентов и в анонимной форме передавать их финансовым ведомствам ФРГ.