Россия и Беларусь согласовали полеты до 10 мая

Об этом УНИАН сообщили в Минтрансе России по итогам встречи заместителя министра транспорта РФ Валерия ОКУЛОВА и директора Департамента по авиации Республики Беларусь Вадима МЕЛЬНИКА.

«По результатам встречи подтверждены назначенным авиакомпаниям обеих сторон программы полетов между пунктами России и Беларуси до 10 мая 2012 года, решено в кратчайшие сроки доработать редакцию Соглашения о воздушном сообщении и согласовать условия дальнейшей эксплуатации назначенными авиапредприятиями сторон договорных линий с соблюдением интересов пассажиров», - говорится в сообщении.

Российская сторона предложила исключить из двусторонних договоренностей ограничения по количеству назначенных авиапредприятий, по частотам выполнения полетов на авиалиниях и по провозным емкостям.

Также российская делегация предложила белорусской стороне внести изменение в приложение к Соглашению о воздушном сообщении в части снятия ограничений по выбору пунктов на территории РФ для эксплуатации белорусскими назначенными авиакомпаниями.

Как сообщал УНИАН, 26 марта утром «Белавиа» получила телеграмму из Москвы, в которой говорилось, что российские авиационные власти прервали воздушное сообщение между Минском и Москвой, отозвав разрешение на полеты «Белавиа».

По неофициальной информации, причиной отмены стало решение «Росавиации» о лишении «Белавиа» лицензии, о чем российская сторона уведомила белорусскую телеграммой.

В ответ Минск отказался принимать московские рейсы.

В этот же день авиационные власти Беларуси и России договорились о возобновлении рейсов Минск-Москва до 29 марта.