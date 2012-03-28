США профинансируют укрепление "Железного купола"

Пентагон запросит Конгресс о выделении дополнительного финансирования на укрепление израильской системы противоракетной обороны "Железный купол", говорится в пресс-релизе американского оборонного ведомства.

"Поддержка безопасности Израиля является ключевым приоритетом президента Барака Обамы и главы Пентагона Леона Панетты. США уже выделили 205 миллионов долларов на поддержание боеспособности израильской системы противоракетной обороны "Железный купол"... Пентагон намерен запросить конгресс о выделении надлежащего финансирования укрепления (системы ПРО), а также закупок, согласно израильским запросам и рекомендациям", - цитирует РИА Новости.

Систему ПРО в Израиле стали активно разрабатывать после ливанской кампании 2006 года, за время которой на север Израиля обрушились четыре тысячи ракет.

В марте этого года "при ракетном нападении "Железный купол" сыграл важную роль для безопасности Израиля. Система перехватила около 80% из 300 ракет, сохранив множество человеческих жизней", - отмечается в документе. При этом разработчики заверяют, что система способна просчитать траекторию каждой выявленной цели и игнорирует ракеты, не представляющие угрозы для обороняемых объектов.