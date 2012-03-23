Расмуссена обеспокоен боеспособностью НАТО

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил обеспокоенность тем, что 20 стран-членов альянса сократили расходы на оборону в период 2008 - 2011 годов, указав при этом на тот факт, что Россия намерена вдвое увеличить свои оборонные расходы к 2020 году сообщает РИА «Новости».

"В этом году расходы азиатских стран впервые превысят расходы европейских союзников по НАТО. И Россия планирует удвоить расходы на оборону в течение следующего десятилетия", - сказал он, выступая в пятницу на Брюссельском форуме.

По словам Расмуссена, сокращение европейскими членами НАТО оборонных расходов "будет иметь последствия для нашей безопасности завтра"и для возможностей НАТО как военного альянса.

Российская армия в 2012 году начинает тотальное перевооружение, которое, в первую очередь, коснется войск Воздушно-космической обороны, Ракетных войск стратегического назначения, ВВС и ВМФ. На развитие и модернизацию, перевооружение армии и флота и модернизацию оборонно-промышленного комплекса выделяется 22 триллиона рублей.