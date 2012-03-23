Янукович посетит страны Персидского залива

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в середине апреля осуществит поездки по странам Персидского залива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН вчера во время общения с журналистами.

Он рассказал, что эти поездки запланированы на 3-4 дня, но не уточнил, о каких именно странах идет речь.