Янукович посетит страны Персидского залива
05:01, 23 марта 2012Мир
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Президент Украины в середине апреля осуществит поездки по странам Персидского залива
Виктор Янукович
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в середине апреля осуществит поездки по странам Персидского залива.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН вчера во время общения с журналистами.
Он рассказал, что эти поездки запланированы на 3-4 дня, но не уточнил, о каких именно странах идет речь.
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