Лукашенко о суде и казни: Все процедуры были соблюдены

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что казнь осужденных за теракт в минском метро Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова - его личная трагедия.

Как передает Lenta.ru, в интервью телеканалу RT А.ЛУКАШЕНКО сказал, что сочувствует родственникам В.Ковалева и Д.Коновалова.

"Для меня это была очередная трагедия в моей жизни. Больше всего я сопереживал родителям этих людей, которым я помочь не могу. Увы", - сказал А.ЛУКАШЕНКО, комментируя казнь.

Также Президент Беларуси добавил, что ему сложно было отказать В.Ковалеву в помиловании. Однако в данной ситуации, по словам А.ЛУКАШЕНКО, иначе он поступить не мог. "Это чистая уголовщина. Притом катастрофическая крайне уголовщина, прощению которой нет. Я думаю, так бы и в России поступили, и в других странах", - сказал он по поводу терактов, за которые были осуждены В.Ковалев и Д.Коновалов.

А.ЛУКАШЕНКО также отметил, что за время пребывания на президентском посту лишь один раз помиловал человека, приговоренного к смертной казни.

Претензии к судебному процессу над обвиненными в терроризме А.ЛУКАШЕНКО отверг, отметив, что процесс был открытым и что "все процедуры были соблюдены".

Как сообщал УНИАН, 14 марта Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО отказался помиловать Д.Коновалова и В.Ковалева, приговоренных к смертной казни за взрыв в минском метро 11 апреля 2011 года, в результате которого погибли 15 человек, свыше 300 получили ранения.

Приговор был вынесен в ноябре 2011 года.

О том, что приговор приведен в исполнение, Любовь КОВАЛЕВА, мать В.Ковалева, узнала утром 17 марта из письма Верховного суда Беларуси, датированного днем ранее.

Ранее В.Ковалев подавал прошение о помиловании, а Д.Коновалов этого делать не стал. А.ЛУКАШЕНКО помиловать осужденных отказался в связи с «исключительной опасностью и тяжестью последствий для общества от совершенных преступлений».

Беларусь является последней страной в Европе и бывшем Советском Союзе, которая по-прежнему приводит в исполнение смертные приговоры.