Автокатастрофа в Словакии: погибло 6 людей, еще 10 получили травмы

В Словакии перевернулся автобус: погибли 6 и травмированы 10 человек.

Как передает NEWru cо ссылкой на ИТАР-ТАСС, автокатастрофа произошла вчера позно вечером. Возле населенного пункта Гринев в центральной части страны в ДТП попал автобус, в котором находились более 40 человек.

Погибли как минимум шесть человек погибли, десять человек получили ранения различной степени тяжести.

В автобусе находились участники фольклорного фестиваля. Пострадавшие доставлены в больницы городов Зволен и Банска-Быстрицы.

Причиной трагедии стала техническая неисправность автобуса. Согласно экспертам, у автобуса отказали тормоза.

Катастрофа случилась после того, как автобус преодолел подъем и стал спускаться с горы. По словам очевидцев, водитель автобуса не справился на крутом повороте с управлением, машина проломила барьер безопасности и упала с обрыва 50-метровой высоты.