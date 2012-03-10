Российского оппозиционера отпустили на свободу

Координатор "Левого фронта"Сергей Удальцов, задержанный в субботу после митинга оппозиции на Новом Арбате, сообщил, что вышел на свободу, на него был составлен протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Удальцов был задержан около станции метро "Арбатская"после того, как с группой своих сторонников после митинга пытался пройти на Пушкинскую площадь.

"Я вышел из ОВД "Арбат", мы тут сейчас с людьми стоит общаемся, выясняем, что с другими задержанными... На нас был составлен протокол по статье 19.3", - сказал Удальцов РИА Новости.

Он отметил, что с обвинениями не согласен и это указано в протоколе.

По его словам, суд по этому делу состоится 13 марта на судебном участке №417 мирового судьи. Удальцову грозит до 15 суток ареста или административный штраф от 500 до 1 тысячи рублей.