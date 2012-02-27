Растет число смертных казней в Иране

В Иране в прошлом году число приведенных в исполнений смертных приговоров возросло более, чем в два раза по сравнению с 2010 годом, передает Радио Свобода со ссылкой на новый доклад международной правозащитной организации Amnesty International. В частности, сообщается, что в прошлом году были казнены около 600 человек, а в 2010-м - 253.



По словам сотрудника организации Элих Ауэрбах, реальное число совершенных смертных казней чуть больше.



По мнению авторов доклада, рост казней «может быть стратегией иранских властей, направленной на запугивание населения и предотвращение акций протестов».