Евродепутат называет «драконовским» приговор Луценко

Сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества "ЕС-Украина" Европейского парламента Павел КОВАЛЬ назвал "чрезвычайно драконовским" объявленный сегодня приговор по делу бывшего министра внутренних дела Украины Юрия ЛУЦЕНКО, заявив, что Европейский Союз будет внимательно следить за ходом апелляционного процесса.

Об этом он сказал сегодня корреспонденту УНИАН в Польше.

"Этот приговор обращает внимание тем, что там вообще нет признаков коррупции. Даже если допустить, что обвинения имеют основания, то это типичный "служебный проступок", - сказал он, комментируя дело.

П.КОВАЛЬ сказал, что заключение Ю.ЛУЦЕНКО однозначно будет негативно воспринято в Европейском Союзе, интеграцию с которым украинские власти декларируют своей главной целью.

"Этот приговор точно не добавляет доброй славы украинскому правосудию и тому, что делается в Украине", - сказал евродепутат, который представляет в Европарламенте Польшу.

Он сказал, что Уголовный кодекс, на базе которого принят приговор Ю.ЛУЦЕНКО, также вызывает много замечаний европейских политиков.

В то же время П.КОВАЛЬ отметил, что дело Ю.ЛУЦЕНКО не приведет к срыву парафирования согласованного в конце прошлого года соглашения об ассоциации Украины с ЕС, заметив, что в действительности парафирование не является принципиальным для сближения Украинского государства с европейским сообществом.

"Это не ключевое дело, а ключевым является то, что если будут серьезные сомнения относительно демократии в Украине, проблемы с доступом оппозиции к СМИ во время избирательной кампании, то все это может наложиться и появятся сомнения, можно ли Украину в принципе рассматривать в тех же категориях, как мы ее рассматривали несколько лет назад, а именно: государства, которое готово к евроинтеграции", - сказал евродепутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, Печерский райсуд Киева осудил Ю.ЛУЦЕНКО, который работал в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО, к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз на саммите в декабре прошлого года заявили о завершении переговоров относительно соглашения об ассоциации, а сам документ, который формально "закрывает" эти переговоры, должен был быть подписан в первые месяцы 2012 года, но до сих пор это не сделано.

Украинские власти хотели парафировать документ во время саммита, но европейские политики отказались это сделать из-за проблем с демократией в Украиной, свидетельством чего они называли, в частности, осуждение к семи годам тюрьмы в октябре прошлого года экс-главы украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

ЕС призывает украинские власти освободить Ю.ТИМОШЕНКО и других оппозиционеров, чтобы они могли принять участие в запланированных на осень этого года парламентских выборах.