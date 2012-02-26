За год революции из Египта вывезли по меньшей мере $10 миллиардов

По меньшей мере 10 миллиардов долларов было вывезено из Египта за 2011 революционный год, при этом государственный долг страны вырос в несколько раз.

Об этом заявил в воскресенье египетский премьер-министр Камаль аль-ГАНЗУРИ, передает РИА Новости.

«Из страны только за минувший год было вывезено 10 миллиардов долларов, и при этом ни западные, ни арабские страны не выполнили своих обещаний о предоставлении Египту финансовой помощи, о которой они говорили сразу после январской революции 2011 года», - сказал премьер, выступая перед депутатами Народного собрания (нижняя палате парламента) Египта.

Нынешнее выступление аль-ГАНЗУРИ в Народном собрании - первый отчет действующего правительства Египта перед новым парламентом, который был избран на всеобщих демократических выборах после смещения с поста экс-президента Хосни МУБАРАКА.

Глава египетского правительства сообщил, что на сегодняшний день долг страны составляет 807 миллиардов египетских фунтов (около 135 миллиардов долларов), за минувшие 10 лет увеличившись в шесть раз. Аль-ГАНЗУРИ отметил, что только на обслуживание государственного долга страна ежегодно вынуждена тратить порядка 35 миллиардов долларов, что составляет примерно четверть государственного бюджета.

Ситуация в экономике страны, указал египетский премьер, остается крайне сложной - только по официальным данным безработными числятся 3,5 миллиона египтян, на фоне массовых демонстраций, которые проходили на протяжении всего года, более полутора тысяч предприятий фактически остановлены и нуждаются в срочной финансовой поддержке.

Аль-ГАНЗУРИ, однако, высказал надежду, что уже в течение ближайших двух лет страна сможет выйти из нынешнего экономического кризиса.

Между тем, нынешний премьер в своем выступлении в Народном собрании не коснулся вопросов, которые более всего интересовали депутатов, а именно - конкретных действия кабинета по возвращению незаконно вывезенных средств из Египта во времена правления бывшего президента Х.МУБАРАКА, и проблем, связанных с иностранным финансированием неправительственных организаций, действующих на египетской территории. Десятки египетских НПО, получавшие средства из-за рубежа, не только направляли их на гуманитарные цели, но и, по данным египетской прокуратуры, использовали средства на поддержку и провоцирование беспорядков внутри страны.

Практически одновременно с выступлением премьера перед парламентариями в египетской столице открылось первое судебное заседание по делу о незаконном финансировании египетских НПО, по которому проходят несколько десятков иностранных граждан.