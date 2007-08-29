На Березовского завели дело еще и в Голландии

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что ко многим другим делам против проживающего в Великобритании бизнесмена Бориса Березовского добавилось дело об отмывании денег в Нидерландах.

Как передает Лигасо ссылкой на Би-Би-Си, замгенпрокурора, назначенный главой следственного комитета при генпрокуратуре, который начнет действовать с 7 сентября, сказал, что в Москве побывали налоговые полицейские из Нидерландов и возбудили против Б.Березовского дело о легализации "преступно нажитых доходов в Западной Европе".

В то же время, Б.Березовский заявил, что ему не известно ни о каких уголовных расследованиях против него в Нидерландах и что он не имеет никакого бизнеса в этой стране.

Российская генеральная прокуратура завела, по последним подсчетам, 11 уголовных дел в отношении Б.Березовского. Большинство из них - по экономическим статьям, но по двум делам Б.Березовский обвиняется в действиях, направленных на насильственное свержение власти в России. Кроме того, в Бразилии выдана санкция на арест бизнесмена по обвинению в отмывании денег.

Б.Березовский имеет статус политического беженца в Великобритании. Российские власти несколько раз обращались с запросами о его выдаче по различным уголовным делам, но английские суды отказали в экстрадиции.