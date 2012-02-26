Московская полиция разняла драку на площади Революции

Московская полиция предотвратила драку на площади Революции, где россияне собрались на акцию «Проводы путинской политической зимы».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главного управления МВД по городу Москва.

«После проведения в Москве акции «Белый круг» не менее 200 представителей оппозиции прибыли на площадь Революции, где совершили попытку провести несанкционированный митинг. Кроме того, они инициировали потасовку с представителями других общественно-политических движений», - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что московские правоохранители, «оперативно вмешавшись», предотвратили драку. Около 10 человек были задержаны и доставлены в отделение полиции для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Кроме этого в полиции заявили, что данная акция не санкционирована.

Как сообщал УНИАН, на во время акции «Проводы путинской политической зимы» участники выкрикивали лозунги: «Путин – вор!», «Путин, уходи!», «Свободу!». Большинство участников акции прикрепили к своей одежде белые ленты, на некоторых написано: «За Россию без Путина».