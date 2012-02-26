Сибирь снова трясет: в Туве - второе землетрясение за день

Второе по мощности за день землетрясение произошло в Туве в воскресенье, его магнитуда составила 5,6.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Геометеослужбы Российской академии наук, передает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 19.59 по местному времени (15.59 мск).

Эпицентр подземных толчков находился примерно в том же месте, где находился эпицентр предыдущих землетрясений.

Напомним, утром в воскресенье в Туве произошло второе за последние два месяца сильное землетрясение. Его эпицентр находился недалеко от Кызыла, магнитуда составила от 6 до 7. Подземные толчки ощущались, по меньшей мере, еще в семи российских регионах на расстоянии свыше тысячи километров от эпицентра. МЧС России сообщает, что жертв и разрушений нет, и призывает население не поддаваться панике.