Найден самый низкий человек в мире

Гражданин Непала 72-летний Чандра Бахадур ДАНГИ занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый низкий человек в мире.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Гардиан», его рост составляет 54,6 см, что равнозначно росту маленького ребенка и на 5,6 см меньше, чем рост предыдущего рекордсмена – филиппинца Джунри БАЛУИНГА, который «дорос» до 60 см.

Непалец признан самым низким человеком в мире за всю 57-летнюю историю Книги рекордов Гиннесса.