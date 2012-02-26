Прохоров: ЕврАзЭС ведет к попытке восстановить СССР

Кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров считает, что Россия должна отказаться от дальнейшего участия в работе Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и пойти по пути экономической интеграции с Европой. Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи с избирателями в Москве.

"Я считаю, что ЕврАзЭС - это бессмысленная организация, эта модель ведет к попытке восстановления СССР, это путь в прошлое", - сказал М.Прохоров.

Он подчеркнул, что видит стратегическим партнером России Евросоюз.

"Если мы хотим выжить в глобальном мире, нам необходимо создать единое экономическое пространство с Европой. Это будет лучше не только для России, но и для Белоруссии, Украины и Казахстана", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.