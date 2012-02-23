ЕНП призывает отобрать Чемпионат мира по хоккею у Лукашенко

Европейская народная партия призывает к бойкоту Чемпионат мира по хоккею-2014 в Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующую резолюцию распространила пресс-служба ЕНП.

В частности, Европейская народная партия требует лишить Беларусь права на проведение Чемпионата мира по хоккею-2014, в противном случае - бойкотировать данное мероприятие хоккейными федерациями демократических стран мира.

«Требуем, чтобы на следующем съезде Международной федерации хоккея, который состоится в мае в Хельсинки, было принято решение о переносе Чемпионата мира-2014 в другое место до тех пор, пока Беларусь не обретет свободу и достоинство», - говорится в резолюции ЕНП.

В документе подчеркивается, что если такое решение не будет принято, то ЕНП призывает все федерации хоккея стран Евросоюза и других демократических государств бойкотировать этот чемпионат.

«Спорт должен нести радость свободы, плюрализма и единства и по этой причине абсолютно неприемлемо, что лукашенковская Беларусь будет принимать Чемпионат мира по хоккею-2014», - подчеркивается в резолюции.

Справка УНИАН. ЕНП - одна из крупнейших партий Европы, представленная во всех политических институтах Европейского Союза, а также в Совете Европы. Партия включает в себя 73 коллективных члена, национальные партии из 39 стран.

Членами ЕНП являются 16 глав стран-членов ЕС и 6 глав стран, не входящих в ЕС. В частности партбилеты ЕНП имеют канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, президент Франции Николя САРКОЗИ, президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, президент Европейского совета Херман ван РОМПЕЙ и президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК.