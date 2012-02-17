Генассамблея ООН приняла резолюцию по Сирии, призывающую президента Башара Асада уйти в отставку и решительно осуждающую нарушение прав человека его режимом, сообщает Agence France-Presse.



За резолюцию, подготовленную Лигой арабских государств при поддержке США и стран Европы, проголосовали 137 из 193 стран-участниц Генассамблеи. Против было подано 12 голосов, еще 17 делегаций, присутствовавших на заседании, воздержались.



В числе стран, проголосовавших против резолюции, были Россия и Китай. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин после голосования заявил, что РФ считает принятую Генассамблеей резолюцию попыткой изолировать сирийское руководство, навязать форму политического урегулирования. Резолюция, подчеркнул Чуркин, "несбалансирована", передает РИА Новости.



Аналогичный проект резолюции, вынесенный на рассмотрение Совета Безопасности ООН в конце января, был заблокирован Россией и Китаем, напоминает Лента.ру. В отличие от Совбеза ООН, в Генассамблее при голосовании по проектам резолюции ни одна из стран не обладает правом вето. При этом принятые Генассамблеей резолюции носят лишь рекомендательный характер.