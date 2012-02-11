В Африке снег и морозы, каких не было 50 лет

Сильное переохлаждение стало причиной смерти 11 человек в тунисском г.Аин Драхам, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на местную радиостанцию. Температура в последние дни опускалась до... 5 градусов мороза. При этом сильные снегопады практически парализовали основные автомагистрали, из-за этого несколько небольших городов и поселков оказались отрезаны от цивилизации.

Для африканской страны подобная погода стала крайне неприятным сюрпризом. На севере страны тысячи граждан остаются без света из-за обрывов на линиях электропередач. Несколько десятков человек остались без жилья только из-за того, что крыши их домов не были рассчитаны на столь большую тяжесть снега.

Для ликвидации последствий стихии и оказания помощи гражданам правительство уже в полной мере задействовало все экстренные службы, в помощь выделены армейские подразделения.

Катар, Ливия и Объединенные Арабские Эмираты направили в Тунис гуманитарную помощь: одеяла и палатки для создания пунктов обогрева.

По сообщениям местных метеорологов, последний раз подобное погодное явление наблюдалось в северных районах страны в 1960-х годах.