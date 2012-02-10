Kodak прекращает производство фототехники

Производитель фототехники, американская компания Kodak, основанная в 1880 году, прекращает производство фотоаппаратов, видеокамер и цифровых фото рамок.

Как сообщает Газета.Ru, теперь компания намерена сфокусироваться на более прибыльных подразделениях своего бизнеса, например на печати фотографий и производстве принтеров. В результате изменений в компании Kodak рассчитывает экономить по 100 млн. долл. ежегодно.

Реструктуризация бизнеса потребовалась, чтобы расплатиться с кредиторами.

Ранее сообщалось, что корпорация Kodak подала заявление о банкротстве, долги компании приблизились к 7 млрд. долл.