Kodak прекращает производство фототехники
09:55, 10 февраля 2012Мир
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Бизнес реструктурируют
Производитель фототехники, американская компания Kodak, основанная в 1880 году, прекращает производство фотоаппаратов, видеокамер и цифровых фото рамок.
Как сообщает Газета.Ru, теперь компания намерена сфокусироваться на более прибыльных подразделениях своего бизнеса, например на печати фотографий и производстве принтеров. В результате изменений в компании Kodak рассчитывает экономить по 100 млн. долл. ежегодно.
Реструктуризация бизнеса потребовалась, чтобы расплатиться с кредиторами.
Ранее сообщалось, что корпорация Kodak подала заявление о банкротстве, долги компании приблизились к 7 млрд. долл.
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