Горбачев считает, что Путину пора в отставку

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что Владимиру Путину следовало бы уйти в отставку, передает Радио Свобода.

Выступая во вторник вечером в эфире телеканала «Дождь», Горбачев заявил, что созданную при Путине систему государственного управления «надо менять», и именно этого требуют участники недавних массовых акций «За честные выборы».

В то же время, по мнению экс-президента, российские власти вряд ли пойдут по пути «закручивания гаек», а скорее попытаются «умиротворить» протестующих.

Михаил Горбачев также отметил, что, по его мнению, одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского, которому Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в президенты России, следовало бы зарегистрировать.