65% экспертов считают, что Буш не нанесет удар по Ирану (опрос)

Подавляющее большинство американских экспертов по внешней политике - 89% - высказываются против превентивного военного удара США по ядерным объектам в Иране. При этом 65% уверены в том, что до конца своего президентского срока Джордж Буш такого удара по Ирану не нанесет.

Об этом говорится в распространенном в Вашингтоне докладе, основанном на данных опроса 108 известных американских экспертов, включая бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси, бывшего помощника вице-президента США Ричарда Чейни Арона Фридберга, бывших госсекретарей США Лоуренса Иглбергера и Мадлен Олбрайт и других.

Согласны с необходимостью нанести военный удар по Ирану только 8% опрошенных.

Исследование показало, что 65% американских экспертов считают "абсолютно невероятной" возможность того, что до конца января 2009 года, когда закончится президентский срок Джорджа Буша, США нанесут военный удар по Ирану. "Весьма вероятной" такую возможность считают 35% опрошенных.

При этом подавляющее большинство - 80% - высказались за такую стратегию решения ядерной проблемы Ирана, при которой США должны усиливать санкции и другие ограничительные меры против Ирана при одновременном ведении прямого двухстороннего диалога с Тегераном по вопросам иранcкой ядерной программы.

Исследование проводилось с 23 мая по 26 июня совместно вашингтонским политологическим Центром за американский прогресс и журналом Foreign Policy.

РИА "Новости"