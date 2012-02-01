На футбольном поле в Египте подрались болельщики: погибли 40 человек

В Египте 40 человек погибли, сотни пострадали во время беспорядков после матча на футбольном поле в городе Порт-Саид на севере страны.

Об этом сообщило египетское государственное телевидение со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения, передает РИА «Новости».

Конфликт произошел после матча каирской команды "Аль-Ахли" - лидера первенства - и "Аль-Масри" из Порт-Саида.

Несмотря на то, что "Аль-Масри" обыграл лидера первенства со счетом 3:1, болельщики провинциальной команды напали на группу поддержки "Аль-Ахли", а затем прорвались на поле и напали на тренерский штаб и игроков команды гостей.

Силы безопасности сумели вывести со стадиона тренера "Аль-Ахли" - португальского специалиста Мануэля ЖОЗЕ.

Всего на стадионе было порядка 40 тыс. болельщиков.