Россия построит три завода по производству систем ПВО и ПРО

В России будут построены три новых завода по производству систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. По его словам, строительство предприятий, в частности, предусмотрено проектом федеральной целевой программой по развитию оборонно-промышленного комплекса, на финансирование которой планируется выделить около трех триллионов рублей. Проект программы поступит на рассмотрение правительства России 1 марта 2012 года.

Где именно будут построены новые производственные мощности, которые будут находиться в ведении концерна ПВО "Алмаз-Антей", пока неизвестно. Благодаря новым заводам Россия сможет ускорить производство новой техники ПВО и ПРО для Войск воздушно-космической обороны, а также для иностранных заказчиков. Ранее стало известно, что поставки комплексов С-400 Белоруссии и Казахстану начнутся после 2015 года; это связано с тем, что к 2015 году "Алмаз-Антей" должен наладить серийное производство "Триумфов" и комплексов С-500.

Между тем, по словам Рогозина, в Москве построен новый завод по производству современного стрелкового снайперского оружия. "По технологии оснащения завода и по качеству продукции он превосходит все европейские предприятия и только с американскими идет вровень", - отметил вице-премьер.

О том, что в России начнет действовать федеральная целевая программа по развитию ОПК, весной 2011 года заявил премьер-министр Владимир Путин. Средства, предусмотренные программой на модернизацию "оборонки", планируется выделить вдобавок к тем, что будут потрачены на реализацию госпрограммы вооружений России на 2011-2020 годы. Из трех триллионов рублей, заложенных в проекте ФЦП, 200 миллиардов будут потрачены на ведение перспективных оборонных научно-исследовательских и конструкторских разработок, отмечает Лента.ру.