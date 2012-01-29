Путин: после распада СССР Россия строила "сырьевую экономику"

После развала советского блока Россия смогла построить экономику, которая стала органичной частью мировой, отметил премьер-министр РФ, кандидат в президенты Владимир Путин, уточнив, что эту задачу удалось решить в основном за счет природных ресурсов. Свои взгляды он изложил в статье "Нам нужна новая экономика", опубликованной в газете "Ведомости".



Говоря о месте России в глобальном разделении труда, премьер напомнил, что больше четверти ВВП России - это результат продажи на мировом рынке газа, нефти, металлов, леса, других сырьевых продуктов или продуктов первого передела.



Глава правительства отметил, что сегодня "Россия зависит от мировой экономики, интегрирована в нее очень сильно - сильнее, чем большинство других стран".



"Общим местом стала констатация сырьевого характера экономики. Советский народнохозяйственный комплекс, автаркический и замкнутый, был просто не приспособлен к работе в новых условиях. В процессе рыночной, в значительной степени стихийной трансформации выживали наиболее ликвидные отрасли, связанные с экспортом необработанного сырья и полуфабрикатов. Фактически мы пережили масштабную деиндустриализацию. Потерю качества и тотальное упрощение структуры производства. Отсюда крайне высокая зависимость от импорта потребительских товаров, технологий и сложной продукции; от колебания цен на основные экспортные товары - то есть от факторов, которые мы по большому счету не контролируем", - заявил В.Путин.



По словам премьера, иметь экономику, которая не гарантирует ни стабильности, ни суверенитета, ни достойного благосостояния, "для России непозволительно".