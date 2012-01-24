Правящие в Египте военные передали власть парламенту

Высший совет вооруженных сил (ВСВС), правящий в Египте после отставки президента Хосни Мубарака, в понедельник делегировал законодательные полномочия депутатам Народного собрания (нижней палаты парламента), передает Франс Пресс со ссылкой на заявление египетского правительства.

"Глава ВСВС маршал Хусейн Тантави в письме, адресованном Народному собранию, объявил о передаче этому органу законодательной власти", - говорится на официальной странице египетского правительства в социальной сети Facebook.

Египетские военные после отставки Мубарака 11 февраля прошлого года отменили действие конституции и распустили обе палаты парламента, подавляющее большинство в котором было у правившей при Мубараке Национально-демократической партии. В минувшую субботу Высшая избирательная комиссия Египта подвела итоги парламентских выборов, бесспорным победителем которых стала партия египетских исламистов "Братьев-мусульман" - "Партия свободы и справедливости" (42,8%).

В понедельник, напоминает РИА Новости, состоялось первое заседание Народного собрания, на котором его спикером был избран один из лидеров "Партии свободы и справедливости" - Мухаммед Саад аль-Кататни.