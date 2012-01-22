Сирийские повстанцы овладели пригородом Дамаска

Город Дума к северо-востоку от Дамаска после ожесточенных боев перешел под контроль бойцов вооруженной оппозиции, состоящей, преимущественно, из бывших солдат сирийской армии, сообщает Би-би-си.

Сирийская правозащитная организация сообщает, что сражение между повстанцами и сирийскими силами безопасности продолжалось до поздней ночи.

По словам правозащитников, ранее четыре человека погибли в Думе, когда сирийские силы открыли огонь по похоронной процессии.

Город Дума населением примерно 120 тысяч человек находится в 20 километрах от столицы страны.

Боевые действия в Сирии активизировались за день до того, как Лига арабских государств на встрече на уровне министров должна принять решение о миссии своих наблюдателей.