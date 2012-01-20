У берегов Стамбула тонет крупный сухогруз

Сухогруз "Каян-1" под флагом Сьерра-Леоне столкнулся с двумя небольшими судами в Мраморном море у берегов Стамбула, сообщает РИА «Новости».

От удара в 86-метровом сухогрузе образовалась пробоина, судно накренилось и начало набирать воду, существует вероятность его затопления.

На борту находилась команда из 13 человек, данных о жертвах и пострадавших пока нет. Двое других участников столкновения получили незначительные повреждения.

К месту инцидента направлены корабли турецкой береговой охраны, ведутся спасательные работы.

По предварительным данным, причиной столкновения стал сильный шторм в Мраморном море. Из-за него был отменен ряд паромов, курсирующих между европейской и азиатской частями Стамбула в Мраморном море, а также транзит судов через Босфор, отмечает NEWSru.