В Москве обнаружено подпольное общежитие

В Москве полиция обнаружила подпольное общежитие, в котором проживали почти 300 человек, в том числе 51 украинец.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УВД по Центральному административному округу ГУМВД Москвы.

«Выявлено, что на территории завода, расположенного на Нижней Красносельской улице, в одном из двухэтажных зданий функционирует подпольное общежитие. В помещении находилось около 40 комнат, в каждой стояли двухъярусные кровати, где мирно дремали нелегальные жильцы», - говорится в сообщении.

Всего в здании проживали 287 человек, из них 72 россиянина, 1 гражданин Гвинеи, 51 гражданин Украины, 27 – Молдовы, 26 – Таджикистана, 96 – Узбекистана, 14 – Беларуси. Все они пояснили, что приехали в российскую столицу для трудоустройства, информацию об общежитии нашли в Интернете, а за жильё платили 100 рублей в сутки (около 3,3 долларов). Деньги они сдавали кассиру при входе в здание.

Все жильцы общежития были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. В ходе проверки документов выявлено, что у четырёх иностранцев просрочены документы на пребывание на территории России.