Кремль изучит влияние Facebook и Twitter

Управление делами президента России намерено заказать несколько исследований, касающихся влияния политических новостей на аудиторию и потребностей пользователей социальных сетей Facebook и Twitter в политической информации, сообщает Би-би-си. Кроме того, российские власти намерены изучить зарубежный опыт организации аналитической работы в области СМИ.

В общей сложности на эти нужды планируется выделить более 5 млн рублей, следует из графика размещения заказов на 2012 год, опубликованного на сайте УДП.

Планируется, что заказ на три научно-исследовательские работы будет размещен в марте, а результаты работ будут представлены в аппарат правительства уже к 1 октября 2012 года.

Facebook и Twitter активно использовались участниками массовых акций протеста против фальсификаций на парламентских выборах в декабре минувшего года. На новую акцию 4 февраля в Facebook записались более 20 тыс. человек.