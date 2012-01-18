Wikipedia на сутки прекратила работу в знак протеста

Англоязычная версия интернет-энциклопедии "Википедия" закрылась на сутки в знак протеста против антипиратского законопроекта Stop Online Piracy Act (SOPA). Ресурс приостановил работу сегодня утром.

Об этом пишет Лента.Ру со ссылкой на распространенное заявление Wikipedia.

"В течение более десяти лет мы потратили миллионы часов на то, чтобы создать крупнейшую энциклопедию в истории человечества. В настоящее время Конгресс США рассматривает законопроект, который может нанести фатальный урон свободному и открытому интернету. Чтобы поднять тревогу, мы отключаем «Википедию» на 24 часа", - говорится в заявлении.

Несмотря на заявления об "отключении" интернет-энциклопедии, пользователи могут получить доступ к ее статьям. Для этого необходимо остановить загрузку страницы в тот момент, когда ее основное содержимое появится на экране, однако еще не будет перекрыто баннером с призывом выступить против SOPA. В большинстве браузеров остановить загрузку страницы можно по нажатию кнопки Esc на клавиатуре.

Идею провести акцию против SOPA выдвинул основатель "Википедии" Джимми УЭЙЛС. Планируется, что в среду также приостановит работу популярный новостной ресурс Reddit. Против законопроекта выступают такие известные интернет-корпорации как Google, Yahoo!, eBay, Facebook и Twitter. Не поддерживает законопроект и Администрация Президента Барака ОБАМЫ. 18 января представители интернет-индустрии примут участие в обсуждении SOPA в нижней палате Конгресса США.

SOPA направлен, в первую очередь, против интернет-пиратства. В частности, этот законопроект обязывает компании прекращать сотрудничество с пиратами по запросу властей или правообладателей.

Англоязычная "Википедия" является крупнейшей языковой версией интернет-энциклопедии: она насчитывает более 3,8 миллиона статей. Русскоязычная версия ресурса остается доступной, но ее сообщество поддержало действия англоговорящих коллег.

В октябре 2011 года приостанавливала работу итальянская версия "Википедии". Таким образом ее пользователи выразили протест против местного законопроекта, обязывающего интернет-ресурсы оперативно публиковать опровержения информации по запросу заинтересованного лица.