Путин объяснил, почему ему нужно стать президентом

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что согласился баллотироваться в Президенты в 2012 году с целью «завершить создание устойчивого и стабильного государственного организма» в России.

Об этом он написал в своей программной статье, размещенной на его предвыборном сайте www.putin2012.ru

«Я ещё раз хотел бы сказать, почему дал согласие баллотироваться в 2012 году на пост Президента России. Не хочу и не буду принижать чьих бы то ни было заслуг в становлении новой страны. Их было не мало. Но фактом остается то, что в 1999 году, когда я стал председателем правительства, а затем и Президентом – наше государство находилось в состоянии глубокого системного кризиса. И именно та группа единомышленников, которую суждено было сформировать и возглавить автору этих строк, опираясь на поддержку абсолютного большинства граждан, на национальное единение вокруг общих задач - вывела Россию из тупика гражданской войны, переломила хребет терроризму, восстановила территориальную целостность страны и конституционный порядок, возродила экономику и обеспечила на протяжении 10 лет один из самых высоких в мире темпов экономического роста и повышения реальных доходов наших людей», - говорится в статье.

По словам В.ПУТИНА, «сегодня мы видим, что сделано удачно, что сработало эффективно. И, наоборот - что нужно скорректировать, от каких вещей вовсе отказаться».

В.ПУТИН в предстоящие годы намерен «убрать с дороги национального развития всё то, что мешает нам идти вперёд».

«Завершить создание в России такой политической системы, такой структуры социальных гарантий и защиты граждан, такой модели экономики, которые вместе составят единый, живой, постоянно развивающийся, и одновременно - устойчивый и стабильный, здоровый государственный организм. Способный безусловно гарантировать суверенитет России и процветание граждан нашей великой державы на десятилетия вперед. Отстоять справедливость и достоинство каждого человека. Правду и доверие в отношениях государства и общества», - отмечает он.

По мнению В.ПУТИНА, в РФ не решено ещё много задач, возникают и новые сложные проблемы, но «мы в состоянии обернуть их себе во благо, на пользу России».

«Россия не та страна, которая отступает перед вызовами. Россия сосредотачивается, собирается с силами – и достойно отвечает на любые вызовы. Преодолевает испытания и всегда побеждает. У нас выросло новое поколение творческих и ответственных людей, которые видят будущее. Они уже приходят и, конечно, и дальше будут приходить к руководству предприятиями и целыми отраслями, правительственными учреждениями и всей страной», - уверен В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, выборы Президента в РФ пройдут 4 марта.