Эль-Барадей отказался идти в президенты
01:25, 15 января 2012Мир
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Пока в стране нет демократии
Лауреат Нобелевской премии мира, бывший глава МАГАТЭ Мохамед Эль-БАРАДЕЙ заявил, что не будет участвовать в выборах Президента Египта.
Свое решение он объяснил тем, что правящий Высший военный совет продолжает проводить политику прежнего режима - "как будто революции и не было", сообщает Радио «Свобода».
Эль-БАРАДЕЙ подчеркнул, что не может баллотироваться в президенты, пока в стране нет демократической системы.
Со времени восстания начала 2010 года, когда был свергнут Хосни МУБАРАК, Египет остается без Президента.
Президентские выборы намечены на лето 2012 года.
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