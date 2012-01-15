Эль-Барадей отказался идти в президенты

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший глава МАГАТЭ Мохамед Эль-БАРАДЕЙ заявил, что не будет участвовать в выборах Президента Египта.

Свое решение он объяснил тем, что правящий Высший военный совет продолжает проводить политику прежнего режима - "как будто революции и не было", сообщает Радио «Свобода».

Эль-БАРАДЕЙ подчеркнул, что не может баллотироваться в президенты, пока в стране нет демократической системы.

Со времени восстания начала 2010 года, когда был свергнут Хосни МУБАРАК, Египет остается без Президента.

Президентские выборы намечены на лето 2012 года.