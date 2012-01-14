9 стран ЕС потеряли кредитный рейтинг (список)

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило кредитные рейтинги 9 стран Евросоюза.

На две позиции понижены рейтинги Кипра, Италии, Португалии и Испании.

Кредитные рейтинга Австрии, Франции, Мальты, Словакии и Словении понижены на одну позицию.

Также сообщается, что сохранены рейтинги Бельгии, Финляндии, Германии, Ирландии, Люксембурга и Нидерландов.

По мнению экспертов, понижение кредитных рейтингов ряда стран еврозоны в ближайшее время не приведет к резкому углублению финансового кризиса в этих государствах.

Рейтинг Франции находился на наивысшем уровне "ААА". "Это не хорошая новость, но и не катастрофа... Не рейтинговые агентства определяют политику Франции", - заявил глава министерства финансов страны.