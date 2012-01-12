Бывшему кандидату в Президенты Беларуси усилили наказание

Кандидата в президенты Беларуси на выборах 2010 года Николая СТАТКЕВИЧА переведедут на тюремный режим отбывания наказания.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, о таком решении суда сообщил адвокат Сергей НОВИК, который присутствовал на заседании, состоявшемся сегодня в Шкловской колонии № 17, где отбывает наказание Н.СТАТКЕВИЧ.

Адвокат сказал, что в ближайшее время Н.СТАТКЕВИЧА отправят в тюрьму на три года. При этом адвокат не считает законным и обоснованным решение суда о переводе политика на тюремный режим отбывания наказания.

Справка УНИАН. Причиной ужесточения наказания Н. СТАТКЕВИЧУ стало официальное представление администрации Шкловской колонии, в котором сказано, что осужденный «не встал на путь исправления», «к условно-досрочному освобождению не стремится» и по отбытии наказания намерен «вести преступный образ жизни».

26 мая 2011 года суд Ленинского района Минска приговорил Н.СТАТКЕВИЧА к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Суд пришел к выводу, что именно Н.СТАТКЕВИЧ вместе с еще одним кандидатом в президенты Дмитрием УССОМ «готовили массовые беспорядки» и возглавляли «бесчинствующую толпу» во время шествия по проспекту Независимости в Минске 19 декабря 2010 года.