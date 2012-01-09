Король Бельгии хочет сэкономить для страны полмиллиона евро

Король Бельгии АЛЬБЕРТ ІІ хочет сэкономить для страны 500-600 тыс. евро в течение двух лет.

Об этом сообщает сегодня фламандская газета Het Laatste Niews.

По данным издания, пока не понятно, по какой формуле состоится такая экономия – либо король вернет в бюджет часть полученных дотаций, либо потратит часть собственных средств на отдельные виды расходов, как это было в 2010 году, когда король самостоятельно оплатил расходы на ремонт ряда помещений.

“В ближайшее время мы сообщим, как это будет происходить, возможно, как в 2010-м”, - заявил газете представитель королевского дома Пьер-Эммануэль де БОВ.

Газета также отмечает, что в последнее время королевская семья оказалась под огнем критики из-за предусмотренного в бюджете увеличения на 3% дотаций королевской семье, невзирая на кризис.

В целом, в соответствии с законами страны, король получает ежегодно около 6 млн. евро дотаций из бюджета, которые используются на оплату услуг персонала, содержание зданий, автомобильного парка и тому подобное. Кроме того, королева ФАБИОЛА получает ежегодно 1,1 млн. евро дотаций, принц ФИЛИПП – 788 тыс. евро, принцесса АСТРИД и принц ЛОРАН – по 272 тыс. евро.