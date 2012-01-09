В Австралии взорвался автобус с детьми
10:14, 09 января 2012Мир
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Ведется расследование
В австралийском штате Виктория в понедельник в результате возгорания произошел взрыв туристического автобуса. В салоне находились, по меньшей мере, около 30 детей в возрасте от 7 до 12 лет.
Как сообщила пресс-секретарь службы спасения Линда Смит, ЧП произошло к востоку от Мельбурна в местечке Шербрук.
"Никто из пассажиров не пострадал, - подчеркнула Линда Смит. - Возгорание было своевременно замечено водителем автобуса, что способствовало быстрой эвакуации детей и сопровождавших их преподавателей. Спустя некоторое время пламя охватило салон, что привело к взрыву".
Причины случившегося устанавливаются. Ведется расследование.
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