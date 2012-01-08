В Британии готовится финансовая реформа

Правительство Великобритании собирается ввести новый закон, согласно которому акционеры смогут участвовать в определении зарплаты руководства компании, передает Reuters со ссылкой на британские СМИ.



Как отметил в интервью премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, проблема социального неравенства - одна из наиболее острых в Великобритании. Заработные платы руководителей компаний растут даже в тех случаях, когда их финансовые результаты не очень хороши, а цены на акции снижаются. В то же время, большая часть населения страны сталкивается с ростом цен, безработицей и мерами правительственной экономии.



С целью устранения подобного неравенства, заявил Д.Кэмерон, правительство собирается провести финансовую реформу, которая даст держателям акций компаний право участвовать в определении размера заработной платы руководства, сообщает РосБизнесКонсалтинг.