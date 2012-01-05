Узбекистан перекрыл газ

01:33, 05 января 2012
Мир
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Сообщет МИД Таджикистана

Узбекистан без предварительного предупреждения утром 4 января прекратил подачу природного газа в Таджикистан.  Об этом заявил представитель МИД Таджикистана Давлатали Назриев.

Причиной отключения газа Ташкент называет отсутствие контракта на поставки на начавшийся 2012 год. Однако Душанбе утверждает, что несколько раз обращался к Узбекистану с просьбой о заключении контракта, но узбекская сторона постоянно  оттягивала этот вопрос.

В среду в МИД Таджикистана был вызван посол Узбекистана в этой стране, которому было вручено письмо президента Таджикистана Эмомали Рахмона к его узбекскому коллеге Исламу Каримову. В письме выражается надежда, что поставки газа будут в ближайшее время возобновлены.

Между Таджикистаном и Узбекистаном постоянно возникают проблемы в транспортной и энергетической сфере, замечает Радио Свобода.

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