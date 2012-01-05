Узбекистан перекрыл газ

Узбекистан без предварительного предупреждения утром 4 января прекратил подачу природного газа в Таджикистан. Об этом заявил представитель МИД Таджикистана Давлатали Назриев.



Причиной отключения газа Ташкент называет отсутствие контракта на поставки на начавшийся 2012 год. Однако Душанбе утверждает, что несколько раз обращался к Узбекистану с просьбой о заключении контракта, но узбекская сторона постоянно оттягивала этот вопрос.



В среду в МИД Таджикистана был вызван посол Узбекистана в этой стране, которому было вручено письмо президента Таджикистана Эмомали Рахмона к его узбекскому коллеге Исламу Каримову. В письме выражается надежда, что поставки газа будут в ближайшее время возобновлены.



Между Таджикистаном и Узбекистаном постоянно возникают проблемы в транспортной и энергетической сфере, замечает Радио Свобода.