ЕС откажется от иранской нефти

Как ожидается, об это официально будет объявлено на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в конце месяца.

Ранее Жюппе предлагал ввести жесткие санкции - не только наложить эмбарго на экспорт иранской нефти, но и заморозить активы иранского центробанка.

31 декабря Барак Обама подписал закон, направленный против центрального банка Ирана, который вступит в силу через шесть месяцев.

Однако иранский реал уже отреагировал на эту новость резким падением, потеряв около 12% своей стоимости.

По некоторым данным, Иран получает до половины дохода от продажи нефти, и после введения санкций ему придется искать новых покупателей в Азии.