Германия стареет на глазах

Население ФРГ стареет быстрее, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС). Возраст 20% немцев уже превышает 65 лет. При этом жители Германии заводят все меньше детей, реже женятся, а разводятся чаще, чем другие европейцы, передает Deutsche Welle со ссылкой на Евростат.

По данным статистиков, сейчас пожилых немцев старше 65 лет вдвое больше, чем в 1950 году. Продолжительность жизни у немецких детей, родившихся в наше время, составит в среднем у девочек - 82 года и 7 месяцев, мальчиков - до 77 лет и 7 месяцев. Средний же возраст граждан ФРГ составляет 43,7 года.

Коэффициент рождаемости составляет 1,38 ребенка на одну женщину, за 60 лет он снизился вдвое - это один из самых низких показателей по Европе.

Поэтому тенденция к старению в ближайшие десятилетия еще более обострится, предрекают статистики. "К 2060 году число пожилых людей старше 65 лет по всему ЕС почти удвоится, а старше 80 лет - утроится", - говорится в прогнозе.

Кроме того, в 2009 г. в Германии было зарегистрировано всего 4,6 бракосочетания на 1 тыс. жителей, что значительно меньше, чем в среднем по ЕС. В то же время количество разводов, напротив, превышает среднеевропейский показатель - в ФРГ на 1 тыс. жителей приходятся 2,3 развода.