По словам адвоката, за работу там женщина практически не получала денег, но основной платой считала близость к своему взрослому ребенку, который был членом этой преступной организации.

В Новой Зеландии мать присоединилась к одному из крупнейших наркосиндикатов страны, чтобы быть ближе к своему сыну.

Об этом пишет Vice.

59-летней женщине, работавшей ранее стоматологом, дали в банде роль "кладовщицы". Она собирала деньги, переупаковывали наркотики и передавала их курьерам. Сын же занимал должность "главного кладовщика".

Власти Новой Зеландии считают, что международный синдикат за три года ввез в страну наркотиков на сумму до 5 млн долларов, включая более тонны метамфетамина, кокаина, эфедрина и МДМА.

Читайте такжеВ Канаде военных во время учений тайно угощали сладостями с наркотикамиОдин из детективов отметил, что новозеландцы потребляют около 13 кг метамфетамина в неделю, поэтому тонна этого наркотика или его прекурсора эфедрина составляет более чем годовой запас для национального потребления.

При этом по словам адвоката женщины, за свою работу она не получала ничего, кроме 150 долларов в качестве компенсации за аренду машины и бензин, однако основной платой для нее была "близость к сыну".

В результате и мать, и сына арестовали. В рамках спецоперации, готовившейся восемь месяцев, правоохранители изъяли более миллиона долларов наличными, несколько элитных авто и огнестрельное оружие, в том числе винтовку военного класса.

Женщину приговорили к 11 годам и шести месяцам тюремного заключения. Она должна отбыть не менее 40% срока, прежде чем получит право на условно-досрочное освобождение.

Парень признал себя виновным по 12 пунктам обвинения, связанным с импортом, продажей и хранением метамфетамина, кокаина, эфедрина и МДМА, а также по дополнительному обвинению в хранении материалов для изготовления метамфетамина.

Несколько других членов синдиката должны предстать перед судом позже в этом году.

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Перевод: Катерина Комолова