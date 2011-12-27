Пираты захватили танкер с пятью украинцами на борту

Пираты захватили во вторник утром у берегов Омана итальянское судно "Энрико Еволи" с 18 членами экипажа на борту, передает РИА Новости.

Как сообщается на сайте компании Marnavi, которой принадлежит судно, в состав экипажа входят пять граждан Украины, шесть итальянцев и семь индийцев.

Судно, перевозившее более 15 тысяч тонн каустической соды, направлялось из Эль-Фуджайра (ОАЭ) в сторону Средиземного моря.

Капитан судна сообщил судовладельцу, что в настоящий момент пираты находятся на борту танкера, никто из экипажа не пострадал, пишут итальянские СМИ.

МИД Италии подтвердил информацию о захвате судна и по своим каналам следит за развитием ситуации.

Танкер "Энрико Еволи" не в первый раз подвергается нападению пиратов. Так, в 2006 году они уже пытались атаковать судно, однако капитан вовремя поднял тревогу и предотвратил захват.