Член правительства погиб из-за экстремальных секс-игр

Член правительства Аргентины Иван Хейн, найденный мертвым в минувший вторник в отеле Radisson в Монтевидео, погиб во время опасной секс-игры, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СМИ Уругвая. Хейн был заместителем секретаря внешней торговли Аргентины и участвовал в саммите MERCOSUR в уругвайской столице.

Ведущий дело судья Хомеро Да Коста сообщил журналистам, что в момент смерти Хейн находился в комнате один. Его нашли голым, со следами спермы на теле, повешенным на собственном ремне, который был привязан к перекладине платяного шкафа. В связи с Рождеством и новогодними праздниками, а также январскими каникулами, следствие отложено до февраля.

Между тем полицейские неофициально сообщили журналистам, что доминирующей является версия случайной гибели чиновника в результате "сексуальной асфиксии", при которой ограничивается доступ кислорода в легкие и к головному мозгу для усиления ощущений, связанных с сексуальной разрядкой. По их словам, весьма вероятно, что "в процессе частичного самоудушения Хейн не рассчитал силы и не смог контролировать ситуацию".

Участники саммита Южноамериканского общего рынка MERCOSUR узнали о смерти Хейна в тот момент, когда только прибывшие на встречу в верхах президенты намеревались позировать для официального фото. Это мероприятие, как и торжественное подписание соглашения о свободной торговле блока южноамериканских стран с Палестиной, было отложено на некоторое время. Узнав о гибели замсекретаря по внешней торговле, президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер так разволновалась, что ей понадобилась медицинская помощь.

33-летний Иван Хейн был "экономистом-звездой" аргентинского правительства. После инаугурации президента Аргентины 10 декабря он был назначен заместителем главы внешнеторгового ведомства, действующего в рамках министерства экономики. Хейн являлся представителем государства в совете директоров предприятия "Аргентинский алюминий". Он с отличием окончил экономический факультет университета Буэнос-Айреса. В свое время был одним из лидеров молодежной проправительственной организации "Ла-Кампора".

Тело Ивана Хейна было погребено в Буэнос-Айресе. Похоронами занималась его невеста Луана Вольнович, с которой он жил последние три года. Свои соболезнования ей высказала при личной встрече президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер. Проститься с Хейном пришли многие политики, общественные деятели, включая главу кабинета министров Аргентины Хуана Мануэля Абаля Медину.