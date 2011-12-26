На выборах президента Приднестровья лидирует экс-спикер

Евгений ШЕВЧУК побеждает на выборах президента Приднестровья с результатом в 76,4% голосов после обработки 100% бюллетеней.

Такие данные сообщили ИТАР-ТАССв его избирательном штабе, основываясь на подсчетах наблюдателей с избирательных участков.

Его соперника Анатолия КАМИНСКОГО поддержали 20,2% избирателей.

"Против всех" проголосовали 3,5%.

В штабе А.КАМИНСКОГО подтвердили, что их кандидат "с большим отставанием проигрывает второй тур выборов ШЕВЧУКУ".

ЦИК Приднестровья объявит официальные предварительные итоги голосования сегодня.

Как сообщал УНИАН, второй тур президентских выборов в самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республике прошел вчера, 25 декабря.

По результатам первого тура выборов бывший председатель парламента Е.ШЕВЧУК набрал 38% голосов, нынешний спикер Анатолий КАМИНСКИЙ - около 26%.

Действующий президент Приднестровья Игорь СМИРНОВ, руководивший республикой с 1990 года, набрал 24% и выбыл из борьбы.