С нового года в Бразилию можно без визы

30 декабря вступает в силу Соглашение между правительствами Украины и Федеральной Республики Бразилия о частичном отказе от виз, подписанная 2 декабря 2009 года в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, соглашение предусматривает взаимный безвизовый порядок въезда для граждан Украины и Бразилии с целью туризма и бизнеса на период не больше 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда.

Проездными документами, действительными для поездок граждан Украины в Бразилию на условиях упомянутого соглашения, является паспорт гражданина Украины для выезда за границу и проездной документ ребенка.

Реализация положений соглашения будет способствовать реализации прав граждан Украины на свободу передвижения, развитию политического диалога с Бразилией и создаст предпосылки для углубления двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной, научно-технической, торговой и туристической сферах, сказано в сообщении.