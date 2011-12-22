В космос полетели русский, голландец и американец

21 декабря, с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправился корабль "Союз ТМА-03М" с тремя космонавтами на борту, сообщается на сайте Роскосмоса.

Старт ракеты-носителя и отделение корабля прошли штатно и в расчетное время. Стыковка "Союза" с МКС запланирована на 23 декабря.

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт Европейского космического агентства Андре Кёйперс и астронавт NASA Дональд Петтит. Их дублерами выступали космонавт Роскосмоса Юрий Маленченко, астронавт NASA Сунита Уильямс и астронавт японского космического агентства JAXA Акихико Хошиде.

Миссия нового экипажа МКС рассчитана на 147 суток. Сейчас на станции находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Анатолий Иванишин, а также астронавт NASA Дэниел Бербэнк.